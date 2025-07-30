В последнее время увеличилось число случаев задержания лиц, пытающихся пересечь границу с растением гармала (Peganum harmala). В отношении таких лиц применяются административные или уголовные меры ответственности.

Об этом говорится в сообщении Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана.

В сообщении отмечается, что хотя растение широко используется в народной медицине и культурно-ритуальных традициях, содержащиеся в нём алкалоиды — особенно психотропные вещества, такие как хармалин, хармин и другие соединения — во многих странах входят в список веществ, оборот которых ограничен или полностью запрещён.

В связи с этим гражданам, выезжающим за рубеж или возвращающимся в страну из других государств, рекомендуется не перевозить гармалу, ее семена, экстракты или другие формы при себе. Это имеет важное значение для избегания юридической ответственности в соответствии с законодательством этих стран.

Центром судебной экспертизы подготовлены профилактические рекомендации, касающиеся происхождения гармалы, ее химического состава, юридического статуса и ситуаций, влекущих ответственность. Цель рекомендаций — обеспечить безопасность граждан и провести общественное информирование, чтобы предотвратить случаи, которые могут повлечь правовую ответственность при выезде за границу и возвращении в Азербайджан с этим растением.