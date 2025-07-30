Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну наркотиков из Ирана.

Об этом сообщает Государственную пограничную службу (ГПС).

Согласно информации, в зоне ответственности пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращена попытка нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

В результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий в служебной зоне были обнаружены и изъяты наркотики общим весом 17 кг 450 г (11 кг 450 г марихуаны, 6 кг гашиша) и 4 950 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.