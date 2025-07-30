Было время, когда Франция была страной, откуда веяло ветром романтики, философии и свободы. Страной, где своими шедеврами блистали Дюма, Гюго и Вольтер. Их бессмертные произведения навсегда останутся в анналах истории.

К сожалению, от былой Франции сегодня остался лишь призрак. Место писателей заняли писаки. Писаки, которые пытаются заслужить себе материальные блага, избрав наилегчайший и гнуснейший способ — клевету.

Вот самое острое оружие трусов, негодяев и подлецов, коими сегодня во Франции не только не брезгуют — их избирают в Национальное собрание.

Как известно, во Франции к Азербайджану — особое отношение. В этой стране привычным делом стало строчить антиазербайджанские резолюции.

Особенно в этой нелёгкой работе французские депутаты проявили себя во время 44-дневной войны и в ходе контртеррористической операции в Карабахе в 2023 году.

А в итоге оказалось, что все эти многочисленные резолюции по своей значимости оказались не ценнее рулона использованной туалетной бумаги.

Впрочем, Франция продолжает упорствовать, пытаясь изобразить из себя важного актора на Южном Кавказе. И это несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон при прямом участии Баку был просто вышвырнут из сферы влияния в нашем регионе.

Но французы удивительны в своей наглости и беспринципности. После полученного пинка от Баку на политической площадке в регионе Франция не собирается успокаиваться.

Так, Национальное собрание Франции (внимание!) требует… освободить армянских военных преступников. Требует! Как сообщают армянские СМИ, в Национальное собрание Франции представлена новая резолюция, в которой Азербайджану предъявляется требование освободить арестованных в Баку «лидеров Арцаха» (здесь и далее — кавычки Minval) и других пленных.

Согласно документу, эта политика выходит за рамки заключения и включает систематическое истребление армянского населения в «Арцахе», а также уничтожение армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Требует — с тем же лицом, с каким сто лет назад требовали прав и свобод. Только теперь они требуют освобождения тех, кто нарушал права и законы на чужой территории.

Абсурд? Конечно. Но это же Франция XXI века — всё возможно.

А вот у нас встречное предложение. Если следовать их логике, то, быть может, Милли Меджлис должен немедленно принять ответную резолюцию?

Например: потребовать от Франции освободить всех арабских террористов, осуждённых в их тюрьмах. Почему бы и нет? Франция же так любит говорить о «гуманизме», «правах человека» и «международном праве».

Или араб для французов — террорист и преступник, а вот армянский террорист и преступник — просто ни в чём не повинный хай?

Естественно, Париж не согласится на освобождение террористов, да и наш парламент не пойдёт на такой абсурдный и аморальный шаг — выступить в защиту террористов и преступников.

Однако, судя по всему, во Франции иные ценностные категории в отношении террористов. Арабы — это террористы, а вот армяне, чьи злодеяния превосходят по степени тяжести преступления своих «коллег по цеху», — должны выйти на свободу.

Одним словом, резолюции французского парламента — это не голос разума, не политика, не дипломатия. Это политическая графомания.

Увы, сегодня нет ни духа Просвещения, ни романтики, ни философии. Грязная, проплаченная и дурно пахнущая армянскими деньгами «французская демократия».

А всё потому, что Франция никак не может признать, что мир изменился. Что на Востоке есть страны, которые не просят, а решают. Которые не просят разрешения у бывших колонизаторов жить своей жизнью. Азербайджан — не французский департамент. И не обязан принимать указания с берегов Сены.