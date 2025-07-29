Условия соглашения между Вашингтоном и Брюсселем говорят о том, что Евросоюз признал американское экономическое господство и принял новые правила торговли, которые определяет администрация американского лидера Дональда Трампа. Данное заявление озвучил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

«Сейчас даже мне, а я знаю президента Трампа уже десять лет, трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колени перед [политической программой] «Америка прежде всего», — отметил он.

Горка добавил, что европейские лидеры поняли, что многие годы страны ЕС были «нахлебниками», наживаясь на системе мировой торговли, но теперь они готовы принять американские импортные пошлины в размере 15%.

«Правильность политического курса «Америка прежде всего» была подтверждена на практике», — сказал Горка, указав на то, что торговая политика Трампа приведет к «тектоническим сдвигам в мировой геополитике».