Российская Служба внешней разведки породила слухи о тайных выборах президента Украины, которые прошли в Альпах. Так враг хочет усилить напряжение в Украине. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве указали на то, что данный фейк «склепали на коленке» директора СВР России Сергея Нарышкина.

По сообщению ГУР, таким образом россияне хотят:

усилить общественное напряжение в Украине;

посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины;

переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов;

спровоцировать раздор и снизить способность Украины оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам.