Представители США и Великобритании провели в швейцарских Альпах встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, утверждает Служба внешней разведки России.

По ее данным, на встрече обсуждались якобы перспективы замены Владимира Зеленского. В качестве единственного кандидата на пост президента Украины был предложен Валерий Залужный, что одобрили все присутствующие.

Условия Ермака и Буданова при этом включали сохранение за ними своих постов после ротации и учёт их мнений при кадровых решениях.