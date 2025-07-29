Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании 32 человек, подозреваемых в причастности к нападениям и диверсиям, организованным российскими спецслужбами. По его словам, подозрения обоснованы и подкреплены конкретными доказательствами, однако подробностей он не раскрыл.

Среди задержанных — граждане Польши, России, Украины, Беларуси и даже Колумбии. Один из подозреваемых уже осуждён и находится в тюрьме. Туск отметил, что список задержанных не является окончательным.

Премьер подчеркнул, что российская деятельность затрагивает организованные политические круги и направлена на дестабилизацию ситуации на границах, а также на парализацию работы польских служб через радикальные диверсионные акции, включая поджоги и избиения.