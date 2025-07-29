Представители Евросоюза сообщили Украине, что помощь в рамках программ экстренного кредитования (€17,2 млрд до конца года за счет замороженных активов РФ и €12,5 млрд по Ukraine Facility) приостановлена до урегулирования ситуации с независимостью Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом пишет газета «Экономическая правда».

Издание ссылается на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах Украины. Украинский парламент намерен рассмотреть законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП 31 июля. В ближайшие дни новых траншей не планировалось, поэтому возобновление помощи, если Рада примет закон, не окажет немедленного влияния.