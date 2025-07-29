Евросоюз исключил из-под запрета в рамках 18-го пакета санкций в отношении РФ сделки с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

По информации пресс-службы, в феврале 2025 года в рамках 16-го пакета санкций Евросоюзом был введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов, что привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. В частности, напомнили в Минторговли, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу.

Для урегулирования сложившейся ситуации казахстанская сторона направила Еврокомиссии официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим ЕС.

«По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что исключение из санкционного списка будет применяться при соблюдении следующих условий: уголь должен иметь исключительно казахстанское происхождение; право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры; порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки — без закупки или производства товара на ее территории.