Казахстан и США объединяют усилия в разработке и добыче редкоземельных металлов.

Одним из ключевых проектов станет геологоразведка участка «Акбулак» в Костанайской области, богатого такими элементами, как неодим, диспрозий и тербий. По предварительным оценкам, прогнозные запасы участка составляют 349 тыс. тонн.

Проект реализуется в формате совместного предприятия, 75% которого принадлежит американским инвесторам. Его успех станет важной частью стратегии Казахстана по формированию замкнутой цепочки «руда — магнит — технология».

Разведка новых месторождений ведётся в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева, который поставил цель увеличить площадь геологических исследований с 1,5 млн до 2,2 млн кв. км к 2026 году.

По оценкам экспертов, создание полного промышленного цикла от добычи до переработки и выпуска конечной продукции позволит Казахстану получить значительный экономический эффект: сектор редкоземельных металлов потенциально может приносить до 7,1% ВВП, что сопоставимо с текущими доходами страны от нефти и газа (7,3%).

Сотрудничество с американскими партнерами продолжает развиваться. Инвестор Cove Capital участвует не только в проекте «Акбулак», но и в других крупных инициативах. Так, в Карагандинской области компания планирует разрабатывать месторождения «Северный Катпар» и «Верхние Кайракты», которые входят в число крупнейших мировых залежей вольфрама с запасами свыше 410 тыс. тонн. Проекты сопровождаются отчётами о запасах по стандарту JORC и технико-экономическим обоснованием. Общий объём инвестиций оценивается в 1,1 млрд долларов.

Параллельно Cove Capital ведёт исследования участка «Гремячинское» в Восточно-Казахстанской области, оценивая его потенциал по редкоземельным элементам. В целом, по данным Всемирного банка, на территории Казахстана расположено более 5 тыс. неразведанных месторождений с совокупной потенциальной стоимостью свыше 46 трлн долларов.