Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат Верховной Рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал из ЕС действительно поступил.

По её словам, в документе отмечается, «что финансовая помощь по линии ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится». Речь идёт о всей выплате, а не о её части.

При этом Еврокомиссия в своём письме заявила, что «не видит российского влияния» в антикоррупционных органах и считает их поводом для репрессий.