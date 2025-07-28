Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг российской фигуристки Вероники Жилиной. Напомним, что ранее ФФККР отказала Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

«По силам ли Жилиной стать лидером нашей команды? У нас есть несколько девочек, которые будут за это звание бороться, и Вероника — одна из них. Она в любом случае на этот год осталась у нас. Вероника будет выступать, а там будет видно: будут результаты, а по ним уже будут смотреть.

Жилина сейчас и есть в команде. У нас есть очень хорошие девочки, и в их число входит Вероника, так что она будет бороться. Ситуация с паспортом Азербайджана? В этом году она будет выступать за Россию. А если Жилина хочет 100% выступать за Азербайджан, то ей придется еще один год пропустить. А потом уже вилами по воде будет написано, как Вероника будет выступать. Она и так давно не выступает», — поведала Тарасова, слова которой приводит Sport24.