США доставили в Великобританию тактическое ядерное оружие на самолете с включенными транспондерами в качестве сигнала России. На это обратили внимание эксперты Bloomberg.

Уточняется, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США совершил перелет с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, до базы Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

«Существуют веские основания» полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию, приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена. Bloomberg также цитирует старшего научного сотрудника аналитического центра Pacific Forum Уильяма Альберке, который указал на то, что решение не отключать транспондеры на самолетах говорит о том, что США показывают России, что «не сокращают свое ядерное присутствие в Европе».

На прошлой неделе UK Defence Journal со ссылкой на источники поведал, что США впервые с 2008 года разместили несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12 в Великобритании. Издание назвало сообщения о возможном возвращении такого вооружения в Англию «серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в Европе на фоне ухудшающихся отношений с Россией и усиливающегося акцента на сдерживании».