Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину для завершения войны в Украине.

«Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет», — сказал Трамп во время беседы с журналистами в Шотландии перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американский президент заявил, что даёт России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине.

«Ждать смысла нет. Если я буду щедрым — максимум 15 дней», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о ранее озвученном сроке в 50 дней.