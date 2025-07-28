Редакции Minval Politika удалось получить новые свидетельства — аудиофайлы и видеозаписи, сделанные лично капитаном Паладичуком 17 декабря 2024 года. Эти материалы подтверждают: расчёт боевой машины №274 прибыл в Грозный после сирийской кампании с серьёзными техническими неисправностями и без надлежащего обеспечения.

Полное видео мы опубликовали в телеграм-канале Minval-LIVE. Внимание: в записи содержится ненормативная лексика.

Согласно признаниям самого Паладичука, машина с 2017 года находилась в Сирии и не проходила обслуживания. По его словам, после переброски в Чечню расчёт не получил нужного снабжения, а ЗРПК «Панцирь-С1» оказался частично небоеспособным.

«У меня машина в Сирии была, у вас хотя бы иногда… чинят, а в Сирии пока окончательно машина не выйдет из строя не починят ее. Хорошо, в Москву приехали, хоть в приводах масло поменяли, цепи, датчик неисправен был, его поменяли, а он опять не работает. Сказали: «Езжайте так». Приехали на точку, а тут ничего не оборудовано. Сказали: вон там горы, вон там точки, полк Ахмат-сила, спецполк. Все, что связано с именем Кадырова, по этим местам долбят. Дальность сказали: аэропорт — 8 км, ТЭС — 3, 200 км. Вот и воюем», — говорит Паладичук во время переговоров с сослуживцем.

Согласно аудиозаписям, на боевом расчете зафиксированы серьёзные проблемы с автономным оптическим постом (АОП), который отвечает за визуальное сопровождение цели и ракеты. Из-за этого экипаж не мог различать даже силуэт воздушной цели.

«Дим, такая просьба. У меня еще автономно-оптический пост — четкости картинки нет. Я, конечно, настраиваю, но настройка не помогает. Силуэт практически неразличим. Вот беспилоты, которые летели, на свой страх и риск… ударил. Да, у меня проблема с МРЛС и в оптико-электронной системе. На дальности даже 4 км вижу большое пятно, а разобрать беспилотник самолетного типа не могу. На такой-то дальности. В Сирии разбирал, а тут что-то не очень», — жалуется Паладичук.

Паладичук прямо заявляет: уже 15 декабря 2024 года ему пришлось вести огонь по цели «на свой страх и риск» — фактически вслепую.

Также зафиксированы неисправности многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС) и тепловизора, что окончательно вывело комплекс из боеспособного состояния.

Редакция Minval Politika подчёркивает: в подобных условиях российская система ПВО превращается в источник хаоса и смертельной угрозы. Экипажи на боевом дежурстве (!) стреляют наугад, без чёткого понимания целей и с неисправной техникой. Мы заявляем: полёты над территорией России небезопасны. Гражданская авиация может стать случайной мишенью. Трагедия 25 декабря может повториться вновь — и ни одна страна от неё не застрахована.

Очевидно, что дело тут не только в признании своей вины перед Азербайджаном со всеми вытекающими последствиями. Если в России дадут ход этому расследованию с последующим возбуждением уголовного дела, выяснится, что всё Министерство обороны РФ вместе с его руководством погрязло в страшной коррупции — и это в военное время. Выяснится и то, что в войне с Украиной Россия использует не высокотехнологичное оружие, как утверждают правительственные СМИ, а вооружение, оставшееся чуть ли не со времён Второй мировой. А это, в свою очередь, указывает на неспособность российской армии защитить своё воздушное пространство и своё население. Плюс — говорит об ограниченных военных возможностях, несмотря на усиленную пропаганду силы и мощи российской армии. В конце концов, всё это указывает на неоправданные человеческие жертвы в войне с Украиной.

Очевидно, что Россия блефует, ставя под удар жизни своих граждан. А завтра обнажённая правда может привести к дестабилизации ситуации внутри страны. Вот чего так боятся в Кремле…