С 15 по 20 сентября в Сирии состоятся внеочередные выборы в Народный совет (Меджлис аш-Шааб) — местный парламент.

Об этом сообщило сирийское государственное информагенство Sana со ссылкой на председателя сформированной в июне избирательной комиссии страны Мохаммада Таха аль-Ахмада.

Народный совет республики включит в себя 210 парламентариев. При этом лишь две трети из них будут выбраны по итогам голосования граждан — остальных 70 назначит президент страны. Во время переходного периода парламент будет отвечать за формирование нового законодательства Сирии и содействовать в создании постоянной конституции страны.