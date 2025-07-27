Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что её корабль Handala с гумпомощью для сектора Газа было перехвачено израильскими военными силами, а находившиеся на нём волонтёры похищены.
«Handala было незаконно захвачено израильскими силами в международных водах», —отмечает организация в своем сообщении в соцсети.
התיעוד המלא והדרמטי: השתלטות שייטת 13 על הספינה חנד’לה שניסתה לפרוץ את המצור על עזה. מעליית הלוחמים על הספינה ממספר כלי שייט ועד ניתוק מצלמות האבטחה. בזמן הזה הפעילים יושבים בכיסאות עם אפודי הצלה ושרים pic.twitter.com/onKZibxxpa
— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) July 26, 2025