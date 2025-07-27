Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что её корабль Handala с гумпомощью для сектора Газа было перехвачено израильскими военными силами, а находившиеся на нём волонтёры похищены.

«Handala было незаконно захвачено израильскими силами в международных водах», —отмечает организация в своем сообщении в соцсети.