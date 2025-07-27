Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта и установление мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа.

Уиткофф отметил, что важным результатом его работы будет разрешение конфликта между Россией и Украиной и подписание мирного договора.

«Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, что мы можем добиться ее окончания, и надеюсь, что это станет важным моментом. Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, расширим «Соглашение Авраама», добьемся устойчивого мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут основные достижения», — отметил спецпредставитель Трампа.