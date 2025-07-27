Войска России потеряли на фронте 920 солдат за минувшие сутки с 26 на 27 июля. Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:
личного состава ‒ 1049250 (+920) человек ликвидировано
танков ‒ 11057 (+1)
боевых бронетранспортеров ‒ 23063 (+4)
артиллерийских систем ‒ 30822 (+10)
РСЗО ‒ 1449 (+1)
средств ПВО ‒ 1201 (0)
самолетов ‒ 421 (0)
вертолетов ‒ 340 (0)
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48158 (+199)
крылатых ракет ‒ 3546 11)
кораблей / катеров ‒ 28 (0)
подводных лодок ‒ 1 (0)
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56493 (+122)
специальной техники ‒ 3935 (0).