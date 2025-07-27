Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы в военных действиях с 10:00 до 20:00 (11:00 — 21:00 — бак.вр.). Информация приводится в сообщении армейской пресс-службы.

В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля по увеличению объёмов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, с сегодняшнего дня с 10:00 до 20:00 будет объявлена локальная тактическая пауза в военных действиях в гуманитарных целях», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пауза будет действовать ежедневно до дальнейшего уведомления в районах, где ЦАХАЛ не проводит операции.

«Помимо этого, с 06:00 до 23:00 (07:00 до 00:00 — бак.вр.) будут постоянно действовать специальные безопасные маршруты, обеспечивающие безопасное прохождение конвоев ООН и организаций по оказанию гуманитарной помощи, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты населению сектора Газа», — заявили в армии.