В азербайджанском сегменте Telegram распространяются сообщения о вербовке на российскую «специальную военную операцию». В одном из объявлений от имени некоего «Нурлана» предлагают подписать контракт, получить гражданство РФ, щедрые выплаты и бесплатный переезд, сообщает телеграм-канал Minval — Live.

Обращаясь к молодёжи, авторы посулов обещают «новую жизнь» и «стабильный доход».

Предупреждаем: участие граждан Азербайджана в иностранных вооружённых конфликтах — это преступление. За наёмничество, вербовку и участие в боевых действиях за рубежом предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.