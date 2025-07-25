Турецкий оборонный производитель SYS Group подписал соглашения и меморандумы о взаимопонимании с Азербайджаном, Пакистаном и Бангладеш во время 17-й Международной ярмарки оборонной промышленности (IDEF 2025), еще больше укрепляя свои позиции в качестве надежного глобального поставщика стрелкового оружия и систем обороны.

Компания известна своим флагманским брендом огнестрельного оружия CANiK.

Министерство обороны Азербайджана официально инициировало процесс закупки пистолетов калибра 9×19 мм и сопутствующих комплектующих, разработанных CANiK. В ходе выставки была подписана декларация о намерениях, положившая начало структурированному процессу сотрудничества.

Обе стороны выразили заинтересованность в устойчивом и долгосрочном взаимодействии в оборонной сфере.

Представители SYS назвали сделку важным шагом в углублении регионального партнёрства, особенно с ближайшими союзниками Турции.