В Грузии на военной базе Крцаниси прошла церемония открытия Многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 («Проворный дух 2025»), которые продлятся по 6 августа, сообщает министерство обороны страны.

«На церемонии открытия присутствовали представители сил обороны Грузии, аккредитованные военные атташе в Грузии, представители связного офиса в НАТО, группы по основному пакету НАТО-Грузия (SNGP), Службы оборонного сотрудничества посольства США (ODC) и мониторинговой миссии ЕС (МНЕС)», — говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах региона — Грузии и Турции, что способствует укреплению регионального сотрудничества. В Турции учения начались 21 июля. В них участвуют военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представители вооруженных сил Армении и Японии.

Основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии. Руководят учениями совместно командующий Западными силами обороны Грузии Коба Григолия и представитель Национальной гвардии американского штата Джорджия Уильям Кокс.