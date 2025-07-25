Завершился судебный процесс над украинским миллионером Олегом Крапивиным, известным в криминальном мире как «Олег Бакинский» и Константином Кучером, арестованными в Азербайджане по обвинению в хулиганстве.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева обвиняемому Константину Кучеру было предоставлено последнее слово, сообщает Report

Он просил суд оправдать его.

Затем судьи удалились на совещание для вынесения приговора.

Согласно решению коллегии судей, Константин Кучер был оправдан по обвинению в хищении и приговорен к 1 году и 6 месяцам условного наказания за хулиганство.

Константин Кучер был освобожден из зала суда.

Олег Крапивин же был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако его наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев. Он будет отбывать наказание на свободе.