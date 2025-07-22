Москва утратила энергетическое влияния на Европу, дальнейший отказ от ее нефти и газа не целесообразен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, доля европейского импорта энергоносителей из России сократилась на 85-90%.

Он заявил, что план Еврокомиссии REPowerEU, предполагающий полный отказ от нефти и газа из России к концу 2027 года, приведет к разрушению энергетической безопасности Венгрии.

«Честно говоря, мне все равно, что думают русские о нашей позиции. — сказал министр на встрече с послами ЕС в Будапеште. — Мне также все равно, что думает Буркина-Фасо, мне все равно, что думает Австралия. Мы против концепции REPowerEU, потому что она противоречит интересам Венгрии», — цитирует министра венгерское информагентство MTI.

Сийярто объяснил, что после отказа от российских энергоносителей расходы на коммунальные услуги в Венгрии увеличатся в несколько раз. «Поэтому для меня энергоснабжение не имеет ничего общего с политикой, это вопрос математики и физики»,— подчеркнул он.