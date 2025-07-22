С самого начала президент Азербайджана Ильхам Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались. Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — заключил пресс-секретарь российского лидера.