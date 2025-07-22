Президент России Владимир Путин продвигает новое онлайн-приложение под названием Max, которое критики уже окрестили «шпионским инструментом» для массовой слежки. Об этом пишет обозреватель The Times Марк Беннетс.

На первый взгляд Max выглядит безобидно — мессенджер с нейтральным сине-белым логотипом, не вызывающим подозрений. Однако, по мнению экспертов, за этим фасадом скрывается попытка Кремля установить полный контроль над цифровой жизнью граждан.

По данным российских аналитиков, приложение устанавливает на смартфоны пользователей шпионское программное обеспечение, которое остаётся активным даже после удаления Max. Мессенджер уже называют российским аналогом китайского WeChat — системой, с помощью которой власти Китая следят за населением и блокируют нежелательный контент.

Как сообщает Telegram-канал Red Binder, Max способен отслеживать местоположение пользователей, их звонки и переписку (в том числе в других приложениях), криптовалютные кошельки, банковские счета, историю покупок, посещённые кафе и даже действия в браузере.

Собранная информация, по мнению экспертов, будет в открытом доступе для спецслужб — в первую очередь ФСБ. Более того, не исключается, что агенты Кремля смогут в реальном времени перехватывать личные коммуникации россиян.

Таким образом, приложение Max становится не просто мессенджером, а новым инструментом цифрового контроля, превращая Россию в «цифровой ГУЛАГ» под руководством Кремля.