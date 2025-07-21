В России пора урезать зарплаты футболистам, так как их доходы являются чрезмерно завышенными. Об этом говорится в заявлении члена совета директоров, председателя консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергея Степашина.

«В своё время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести всё-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее и в НХЛ», — приводит ТАСС его слова.

Степашин отметил, что идут боевые действия, а расходы бюджета выросли из-за санкций, поэтому на этом фоне огромные зарплаты футболистов, даже не играющих на международной арене, выглядят странно.