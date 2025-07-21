В соцсетях от имени первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Эйюбова распространено не отражающее действительности заявление, подготовленное с использованием технологии «deep fake», в котором говорится, что Азербайджан якобы «проводит агрессивную политику в отношении России».

Согласно информации Агентства развития медиа Азербайджана, созданные с помощью искусственного интеллекта и направленные на загрязнение информационной среды фейковые видео являются грубым примером манипуляции, нацеленным на введение общественности в заблуждение со стороны определённых кругов.

«Призываем общественность верить только информации, предоставленной официальными источниками. Напоминаем, что информацию, выражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны. Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда распространяются масштабные кампании, основанные на фейковой информации», — говорится в заявлении.

Также Агентство по развитию медиа Азербайджана выступило с официальным заявлением касательно распространившегося в сети фейка, приписываемого помощнику президента Азербайджана – заведующему отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмету Гаджиеву.

Фейк касается российско-азербайджанских отношений и представляет собой целенаправленную попытку дезинформации.

Злоумышленники имитировали официальный сайт президента Азербайджана. Данная провокация является ярким примером информационной манипуляции, нацеленной на дезориентацию общественного мнения, говорится в заявлении.

«Призываем общество доверять информации только из официальных источников. Информация, отражающая официальную позицию государства, доступна в официальных источниках, а также распространяется информационными агентствами страны и другими профессиональными медиа-субъектами. Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях и быть бдительными, учитывая набирающие обороты фальшивые и ложные информационные кампании», — отмечается в заявлении MEDİA.