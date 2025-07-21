Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю 150-летия национальной прессы подписал Распоряжение, которым наградил медалями и почётными званиями ряд сотрудников азербайджанских СМИ.

Главный редактор Minval Politika Эмиль Мустафаев удостоен медали «Терегги» («Прогресс»). Кроме того, этой же медалью награждена заместитель главного редактора Рамелла Ибрагимхалилова.

Журналисты выразили искреннюю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за столь высокую оценку их труда и внимательное отношение к прессе.