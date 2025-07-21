Турция рассчитывает на достижение консенсуса между Азербайджаном и Арменией по вопросу Зангезурского коридора, считая, что реализация этого проекта принесет пользу всем странам региона. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Мы рассматриваем это направление как чрезвычайно важное с точки зрения геоэкономического измерения. Эта линия соединит географические регионы за пределами нашего региона и оживит торговлю. Мы также надеемся, что она станет символом примирения, а не источником разногласий. Я верю, что мы, как страны региона, сможем решить этот вопрос на основе консенсуса», — сказал Эрдоган журналистам своего пула, передает TRT Haber.