Британия создает истребитель-невидимку, способный бить по России прямо с территории НАТО.

Британский истребитель шестого поколения Tempest сможет незаметно для ПВО наносить удары в глубине России — без дозаправки и с полным боекомплектом, отмечает The Telegraph.

Разработку ведут совместно с Японией и Италией. В фюзеляже разместят увеличенные топливные баки, вооружение и оборудование — все для сверхдальних рейдов.

По словам аналитика Фрэнсиса Туса, если начнется война с НАТО, Tempest сможет взлететь с британской базы и в первую же неделю ударить по российским силам ПРО, ПВО и аэродромам.