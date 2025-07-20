Лидер Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил азербайджанский народ и президента страны Ильхама Алиева.

Слова благодарности Эрдоган озвучил на официальной церемонии по случаю «Дня мира и свободы» 20 июля на Северном Кипре.

Эрдоган заявил, что Турецкая Республика Северного Кипра уже представлена в таких организациях, как Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.

«В последний раз флаг Турецкой Республики Северного Кипра развевался рядом с флагами других стран во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Вновь выражаю благодарность президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана за поддержку нашей кипрской борьбы», — отметил президент Турции.