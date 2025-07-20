Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире YouTube-канала бундесвера призвал наносить удары по аэродромам и инфраструктуре России.

Он считает, что данный шаг поможет Киеву эффективнее противодействовать преимуществу России в воздухе.

«Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолётов, которые наносят удары по аэродромам ещё до того, как эти средства могут быть использованы», —отметил Фройдинг, добавив, что целями Германии также могут стать предприятия российского ВПК.