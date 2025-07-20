Армия России за последние сутки потеряла более 1000 солдат из личного состава, танки и артиллерийские системы. Об этом говорится в сообщении генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 20 июля 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — 1041990 (+1040) чел;
танков — 11035 (+3) единиц;
боевых бронированных машин — 23021 (+9) единица;
артиллерийских систем — 30583 (+52) единицы;
РСЗО — 1443 (+1) единицы;
средства ПВО — 1198 единиц;
самолетов — 421 единица;
вертолетов — 340 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270) единицы;
крылатые ракеты — 3515 (+23) единиц;
корабли/катера — 28 единиц;
подводные лодки — одна;
автомобильная техника и автоцистерны — 55727 (+121) единиц;
специальная техника — 3932 единицы.