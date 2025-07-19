Интересы Армении и Азербайджана могут совпадать, однако действия Еревана не способствуют региональной интеграции, сказал Ильхам Алиев, выступая на Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Армения всегда видела это по другому. Если бы не было бы оккупации, депортации азербайджанцев, геноцида, ситуация на Южном Кавказе складывалась бы совсем по другому. <…> Южный Кавказ был бы давно интегрирован и не было бы потеряно так много времени».

Президент подчеркнул, что причина заключается в оккупационной сути режимов, которые управляли Арменией с момента распада СССР: «Ни один из них друг от друга не отличался в азербайджанофобии и немотивированной агрессии против Азербайджана».