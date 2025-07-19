Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, то ее шансы когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, сообщает «Азертадж».

«К сожалению на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором – ред.) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции», — отметил глава государства.