Увлечение созданием легенд о собственном величии и превращение их в правду до добра не доводит. Вера в продукт разрушительной фантазии рано или поздно вызывает горькое разочарование, а ещё от неблагодарной активности приходит усталость. Армяне в своём «творчестве» порядком выдохлись и уже банально повторяются. Но им вызвались помочь бравые сочинители россказней из отряда лобби, глубоко симпатизирующие многострадальным.

Одним из заядлых подвижников тлетворного сочинительства давно стал Евгений Сатановский — человек откровенно скабрезный и по определению не годный для благих дел. Истый разрушитель, который готов идти по головам ради собственной выгоды. Одним словом — бесстыдный наёмник.

В нём глубоко сидит изощрённый человеконенавистник, не скрывающий своих симпатий к ультрарадикалам. Неважно к каким — хайским, сионистским. Отсюда лютая ненависть к мусульманской умме. Живёт в России, хотя всей душой и аморальностью чувствует себя в земле обетованной. Но не об этом речь и не это его главная болезнь.

Евгений Янович не только симпатизирует, но и добровольно посвящает себя крайним течениям на поле противостояния зла и добра. Огульно бичуя мусульман, славян, представителей других национальных и религиозных сообществ, перманентно изрыгает жуткую жёлчь, чтобы навредить идеологическим врагам и оппонентам.

На поле армяно-азербайджанского противостояния с самого начала оказался на стороне скверной кривды. Посему объявил тюрок чуть ли не противниками цивилизации ради своих призрачных мечтаний.

Небезызвестный солдат антимусульманского и антитюркского фронта решил предоставить серьёзное идеологическое подкрепление хаям, чтобы поддержать их бойцовский дух и нанести разительный удар по азербайджанцам и туркам.

«Сталевар» с лужёным горлом — а он выпускник Московского института стали и сплавов — бессовестно топит за братьев армян, чтобы в пахабной обедне застолбить за хаями моральное преимущество. Поверить ему — это равносильно тому, как добиться победы в тиражировании фонтанных фрустраций шизофренического толка. Вот что он намедни выдал:

«Турецкие племена появились (имеется в виду Передняя Азия) в 10 веке, в 11 веке достигли территории исторической Армении. Армяне жили на этой земле с 15 века до нашей эры. То есть армяне жили на этих землях около 2500 лет до турецкого вторжения. Кстати, первое армянское Араратское царство возникло в IX веке до нашей эры. А турецкое государство — через 1800 лет после этого. А азербайджанское государство было создано турками в 20 веке. Теперь вы можете себе представить, как нация, живущая на этих землях 4500 лет, должна уступить место стране, существующей столетие».

Любой здравомыслящий и поддерживающий настоящую науку постеснялся бы поставить фамилию под сущим бредом, где автор вольно щеголяет цифрами, абсолютно не соотносящимися с научно доказанными фактами и свидетельствами. Но шибко поверивший в свои «интеллектуальные» способности Сатановский не боится громких «открытий», предоставляет армянским романтикам бессрочные кредиты на исторические авуары.

Если разобраться в причудливой околесице сатановщины, нетрудно докопаться до истины, которая легко опрокидывает его антинаучные «открытия».

В истории существовало несколько армянских царств, но они не такие древние, как это кажется автору высокопарного опуса. Самым известным и крупным было Армянское царство, также известное как Армения династии Арташесидов, существовавшее со II века до н.э. по 428 год н.э. Позднее, в 885–1045 годах, также существовало Армянское царство Багратидов в виде феодального образования (или Анийское царство), которое бесславно пало под ударами арабов и сельджуков. Ввиду эфемерности государственного устройства оно еле держалось перед лицом стремительных перемен и расцвета более влиятельных цивилизаций, созданных соседними народами и образованиями.

В истории имеются также следы других армянских государств и царств, которые влачили жалкое вассальное существование, будучи скоротечными в контексте исторического процесса. Непонятно, откуда историк-чудотворец выискал свидетельства об армянских царствах, существовавших 2500 лет назад. Анналы свидетельствуют, что армянские государства никак не могли существовать в IX веке до нашей эры.

В природе не существует свидетельств, подтверждающих историчность фантазий Сатановского, которые бросают серьёзный вызов настоящей науке. Раздувая доказательную базу собственной антинауки, он банально бредит открытиями. Чтобы убедиться в этом, не обязательно быть специалистом по древности.

Так откуда же у самозваного учёного-востоковеда такие «глубинные познания», коль они не находят подтверждения в настоящей историографии? Ответ на нериторический вопрос даёт его биография.

Уроженец Москвы слывёт российским востоковедом и экономистом, хотя не учился ни на восточных, ни на экономических факультетах. То, что он зарекомендовал себя экспертом в области политики и экономики Израиля — ну и в придачу других стран Ближнего и Среднего Востока — и объясняет, почему доморощенный исследователь рвётся в бой на стороне усердных фальсификаторов. Чрезмерная привязанность к иудаике, неограниченная любовь к Израилю и его агрессивной политике помогли ему определиться с выбором позиции в спектре геополитических пристрастий.

Приоритеты и симпатии — это личное дело каждого. Однако даже при наличии большой любви к объекту преклонения совестливые и грамотные люди не принижают заслуги других народов и культур. И уж тем более не противопоставляют различные школы, цивилизационные пласты друг другу. Ответственные люди, в отличие от провокаторов, никогда не разжигают межцивилизационные и межэтнические распри.

Сатановский так не считает. Он как раз видит смысл в провоцировании коллизий ради выпячивания собственной персоны, выступает этаким решалой — разумеется, не за просто так. Нынче он в тени, потому что его за бесшабашное поведение выперли из эфиров российских государственных телеканалов, где он нередко, на пару с другим себе подобным умником Соловьёвым, блистал в искусстве геополитического дебоша.

Не обладая устойчивыми деловыми и моральными качествами, не устаёт подделывать историческую науку под себя. А ещё бравирует, будто тонко разбирается в сфере свободы совести и религиозных объединений, в деле развития гражданского общества. Он, как бывший глава Российского еврейского конгресса, совсем слетел с катушек, когда в прямом эфире грубо и непозволительно обрушился с безосновательной критикой на российское внешнеполитическое ведомство и его отдельных персоналий.

Это стоило ему телевизионной карьеры. Фирменное хамство подвело, превратив бумажного героя в мистера «Никто». Вот и решил упражняться в провокациях на частных каналах и стримах — всё у того же самого Соловьёва, с которым породнился в силу морального упадка.

Надуваясь и изображая значительность, продолжает нести бессмысленный провокационный бред. Ладно бы, если бы ограничился лаем в адрес конкурентов, которых встречает штормом злопыхательства. Но лезет в историческую науку со скудным багажом, обнажая безграничную безграмотность. Скорее, отрабатывает гонорары армянского калашного ряда.

Ну что сказать? Безличие прёт изо всех пор надутого деятеля, которому давно пора на покой — после долгих лет пребывания в горячем цехе бесчестия.