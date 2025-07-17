Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и её союзники готовы уничтожить Калининградскую область «быстрее, чем когда-либо прежде». Об этом сообщает Defense News.

Выступая на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия), генерал подчеркнул, что регион окружён странами НАТО и уже спланирована операция, позволяющая «стереть Калининград с лица земли в неслыханные сроки».

Он также анонсировал запуск плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление взаимодействия стран альянса и развитие военных технологий. В частности, речь идёт о создании единых стандартов баз данных, ракетных пусковых установок и облачных платформ. Одной из ключевых технологий в этом процессе станет система искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir, предназначенная для оперативной обработки и анализа больших массивов данных.