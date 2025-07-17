Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках визита в Шушу посетили дом-музей выдающегося азербайджанского музыканта Бюльбюля.

Депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу рассказал высокому гостю, что музыкант родился и провел детство в этом доме. По указанию Гейдара Алиева, в 1982 году здание было преобразовано в музей, где создали экспозицию и построили административный корпус.

Во время Первой Карабахской войны в 1992 году музей подвергся вандализму со стороны армянских оккупантов и прекратил работу. После освобождения Шуши здание было отреставрировано, и в августе 2021 года музей вновь открыл свои двери.

Во дворе установлен новый бюст Бюльбюля. Поврежденный в годы оккупации оригинал также сохранён — как напоминание о варварстве, которому подверглись историко-культурные памятники.