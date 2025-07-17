Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил израильские удары по Сирии с представителями спецслужб США, Сирии и Израиля.

По словам источника в структурах безопасности, Турция сыграла решающую роль в обеспечении режима прекращения огня в Сирии. Отмечается, что турецкие разведывательные органы также вели переговоры с лидером друзов, чтобы содействовать завершению конфликта.

Между тем, как сообщают в четверг израильские СМИ, сирийские правительственные силы покинули провинцию Эс-Сувейда, где ранее происходили ожесточённые столкновения с формированиями друзов. По данным источников, это стало результатом достигнутой договорённости: в регионе вводится режим прекращения огня, правительственные силы выводятся, а контроль за обеспечением порядка переходит к специальному комитету, в который вошли представители сирийских властей и духовные лидеры друзской общины.