Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проявляет заинтересованность в возобновлении переговоров по ядерной программе, и подчеркнул готовность Вашингтона к диалогу.

«Они хотят вести переговоры, очень хотят», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с премьер-министром и наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом Аль Халифой.

«Мы не торопимся, потому что мы сказали, что сделка уже могла быть достигнута. Они должны были пойти на сделку, а потом мы разбомбили их в нескольких местах», — продолжил американский лидер.

«Мы не торопимся. Но если они хотят переговоров, мы готовы к ним», — подчеркнул глава Белого дома.