Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции положительно оценил итоги переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшихся 10 июля в Абу-Даби.

Армянский премьер выразил благодарность президенту ОАЭ за содействие в организации встречи, отметив высокий уровень приема, сообщает «Арменпресс». По словам Пашиняна, переговоры в Абу-Даби могут дать позитивные результаты.

Он отметил, что преждевременно делать конкретные заявления, однако при наличии реального прогресса об этом узнают все. Пашинян добавил, что в ходе переговоров прозвучало несколько конструктивных идей, к которым стороны отнеслись с интересом.

«Надеюсь, что мы продолжим диалог в аналогичном формате — будь то в Абу-Даби или в другом месте», — заключил глава армянского правительства.