Армия обороны Израиля обнародовала видео ударов по Дамаску и подтвердила, что целями стали штаб-квартира Генерального штаба сирийской армии и президентский дворец.

«Из штаб-квартиры Генштаба в Дамаске командиры сирийского режима руководят боевыми действиями и направляют силы в район Ас-Сувейда», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израильская армия также сообщила, что продолжает «следить за развитием событий и деятельностью против друзов на юге Сирии» и наносит удары в этом районе по приказу высшего командования.