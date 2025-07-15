Азербайджанский Государственный Русский Драматический театр отменил гастроли в России по собственной инициативе.

Азербайджанский Государственный Русский драматический театр имени Самеда Вургуна сам принял решение об отмене гастролей в России, узнал «Минвал».

16:30 Новосибирский театр «Глобус» объявил об отмене показов спектаклей Азербайджанского Государственного Русского Драматического театра, запланированных в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Причины отмены не уточняются. Между тем в 2024 году гастроли театра успешно прошли в ряде сибирских городов, завершившись выступлениями в Новокузнецке и Кемерове.

Редакция Minval-а направила запрос в администрацию Русдрамы, но на момент публикации ответа получено не было.