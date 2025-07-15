До конца 2026 года будет обеспечено переселение жителей в села Баш Гарвенд и Эйвазханбейли Агдамского района. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, до конца года в Агдам планируется переселить 1268 семей. В этом месяце в Агдаме начнется строительство пятого жилого комплекса, а в сентябре и октябре начнется строительство третьего жилого комплекса.

Э.Гусейнов отметил, что до конца года начнется строительство нового жилого комплекса в Физули.