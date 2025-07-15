Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о начале строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау без участия российской стороны.

Ранее вице-премьер Роман Скляр сообщил о возникших у России проблемах с финансированием строительства трёх ТЭЦ в Казахстане. Под вопросом остаются проекты в Усть-Каменогорске и Семее, с которыми также должна была помочь российская сторона.

Бектенов подчеркнул, что Казахстан способен реализовать эти проекты самостоятельно:

«Бюджет потянет. „Самрук-Энерго“ использует рыночные механизмы. ТЭЦ — это тоже бизнес-проект. После ввода в эксплуатацию он будет зарабатывать и возвращать те инвестиции, которые вложены», — отметил он.