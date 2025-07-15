Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался направлять письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать освобождению Рубена Варданяна, сообщает газета «Грапарак».

По данным издания, влиятельные представители армянской диаспоры в США вели переговоры с окружением Трампа и вышли на его зятя. Как утверждается, Трамп выразил готовность вмешаться в ситуацию при наличии официального обращения от Еревана.

Семья Варданяна передала соответствующее письмо премьеру Армении через посла в США Лилит Макунц, однако получила отказ. По информации газеты, в правительстве Армении сочли, что такой шаг может навредить процессу подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.