Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники. По его информации, речь шла о ракетах, способных достичь Москвы и Санкт-Петербурга при запуске с украинской территории. Однако в итоговый список поставок Tomahawk не вошли.

«Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния», — отмечается в публикации.

Кроме того, по данным WP, на прошлой неделе Трамп задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос: «Почему вы не ударили по Москве?». Зеленский якобы ответил: «Мы можем, если вы дадите нам оружие».

Также обсуждается возможность поставок новых ракет ATACMS.