Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру своей Администрации, сократив 284 штатные единицы и устранив дублирующие должности. Реформа направлена на повышение эффективности и результативности системы госуправления. Соответствующий указ опубликован под названием «О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления», сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

В рамках изменений определены пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для каждого из них введены отдельные должности заместителей руководителя Администрации.

Кроме того, появились новые посты советников президента — по стратегическому развитию и по внешней политике.

В структуре Администрации также созданы департаменты:

по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту,

по креативной экономике и туризму,

по общественной безопасности и верховенству закона,

по организации мероприятий и подготовке аналитического контента,

департамент коммуникаций.

Одновременно упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК). Вместо него создается Центр по производству национального контента.